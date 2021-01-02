Месут Озил останется игроком Арсенала до завершения нынешнего сезона, сообщает The Times.

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Руководство лондонского клуба пыталось договориться с хавбеком о досрочном разрыве контракта, но переговоры провалились. Стоит отметить, что Месут дорого обходится "канонирам", его зарплата составляет около 400 тысяч евро в неделю, а сам игрок даже не был включен в заявку на сезон.

Последний раз Озил выходил на поле в форме Арсенала еще в марте 2020-го.

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