Арсенал сообщил другим клубам, что Обамеянг доступен на рынке, сообщает Daily Mail. "Канониры" активно предлагают всем габонца и готовы рассмотреть любые предложения за разумные деньги.

Впрочем, лондонский клуб не слишком оптимистичен насчет продажи Пьера-Эмерика. После скандального лишения капитанской повязки и отстранения от стартового состава цена на форварда существенно упала.

Еще одна преграда – огромная зарплата Обамеянга. Он получает около 350 тысяч фунтов в неделю и вряд ли согласится на понижение доходов.

Последние 6 матчей Арсенала Пьер-Эмерик пропустил – клуб отстранил его от тренировок из-за нарушения дисциплины. В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом.

Обамеянг получил щедрое предложение с Ближнего Востока – скандальный форвард Арсенала выбрал приоритет