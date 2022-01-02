Саудовский Аль-Хиляль хочет усилиться экс-капитаном "канониров", который уже 3 недели не выходит на поле.

Клуб из Саудовской Аравии (чемпион страны в сезоне 2020/21) предлагает Обамеягу финансово привлекательный контракт на 3 года. Но 32-летний габонец пока не торопится на заработки в Азию. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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Микель Артета не рассчитывает на форварда, контракт которого с "канонирами" действует до лета 2023-го. Последние 6 матчей Арсенала Пьер-Эмерик пропустил – клуб отстранил его от тренировок из-за нарушения дисциплины и лишил статуса капитана.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом. В 2018 году Арсенал заплатил Борусии Д за нападающего 63 млн евро.

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