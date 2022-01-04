Арсенал повідомив іншим клубам, що Обамеянг доступний на ринку, інформує Daily Mail. "Каноніри" активно пропонують всім габонця і готові розглянути будь-які пропозиції за розумні гроші.

Втім, лондонський клуб не надто оптимістичний щодо продажу П'єра-Емеріка. Після скандального позбавлення капітанської пов'язки та відсторонення від стартового складу ціна на форварда суттєво впала.

Ще одна перепона – величезна зарплата Обамеянга. Він отримує близько 350 тисяч фунтів на тиждень і навряд чи погодиться на зниження доходів.

Останні 6 матчів Арсенала П'єр-Емерік пропустив – клуб відсторонив його від тренувань через порушення дисципліни. У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 14 матчів, в яких відзначився чотирма голами та асистом.

Обамеянг отримав щедру пропозицію з Близького Сходу – скандальний форвард Арсенала обрав пріоритет