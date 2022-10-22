Виталий Миколенко несмотря на нарекания фанатов "ирисок" сохранил свое место в стартовом составе. Команда украинца отставала от лондонцев на каких-то 3 очка, поэтому имела прекрасную возможность догнать "орлов". Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Первый удар пришел на 10 минуте после того, как Заха завозился на свой половине, а Грей подобрал и бахнул метров с 25. Похожим образом Калверт-Льюин обокрал Миливоевича, а затем продавил еще и Гуэхи. Прорвавшись в штрафную, Доминик легко расправился с Гуаитой.

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Сербский капитан попытался исправиться на 13 минуте, но дальний удар был крайне далеким от цели. Гордон неплохо бахнул метров с 25, Гуаита подкорректировал над перекладиной. Андерсен на угловом пробивал от газона – Пикфорд без проблем выловил. В первые 30 минут Миколенко однажды обыграл соперника, выиграл половину из своих дуэлей (2 из 4), а в целом был довольно незаметен на обеих половинах. На 26-й украинцу досталось от Жоэля Уорда, который просто навалился на его спину, затем еще и придавив весом тела. Хорошо, что шея Виталия выдержала данный краш-тест.

На старте второй половины Миколенко заблокировал удар Эдуара, но атака продолжилась. Коуди не дал отличиться Олисе, который набегал на вратарскую. Патрик Виейра выпустил второго форварда, а Эвертон почти сразу после этого удвоил преимущество. "Ириски" убежали в контратаку, Миколенко получил кучу пространства и пробил, Гуаита еле парировал, но там уже на добивании караулил Гордон. Фэнтези-ассист от Виталия! Судьи где-то нашли мифический офсайд, однако VAR проверил и подтвердил легальность взятия ворот.

Заха запомнился в первые 70 минут разве тем, что заварил большую потасовку, в результате которой желтую получил сам Уилфрид, его партнеры Гуэхи и Шлупп, а также соперник Тарковски. На 84 минуте Эвертон окончательно добивает. Рывок Макнила, сказочная стеночка с Ивоби, который сбросил назад пяточкой, и спокойный удар мимо голкипера. Эвертон оборвал серию 3 поражений подряд. Команда Лэмпарда набрала 13 очков и опередила отчетного соперника по дополнительным показателям, выбравшись на 11 строчку. Лондонцы же, напротив, проиграли впервые за 4 тура.

FT: Everton 3 – 0 Crystal Palace



xG: 1.46 – 0.77

Shots: 9 – 9

MOTM: Alex Iwobi (8.47)#EVECRYhttps://t.co/EbDvj7lN7K pic.twitter.com/qws2A97Iie — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 22, 2022

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