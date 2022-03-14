"Каноніри" організували класну акцію на знак підтримки України. Головна роль у ній дісталася Олегу Лужному.

Лондонський клуб символічно включив 53-річного українця у заявку на матч 29-го туру АПЛ проти Лестера (2:0). Прізвище Лужного опинилося в переліку гравців у офіційній програмці на поєдинок.

Лужний аргументував, чому вважає російських спортсменів співучасниками нападу на Україну

У роздягальні висіла футболка знаменитого екс-динамівця з 22-м номером, під яким Олег Романович свого часу захищав кольори "канонірів". Таким чином Арсенал висловив підтримку нашій країні, яка бореться проти путінського режиму.

Нагадаємо, Лужний виступав за Арсенал з 1999-го по 2003 рік. Зіграв 109 матчів та виграв АПЛ і два Кубка Англії. Зараз знаменитий футболіст відстоює Україну в складі територіальної оборони.

Росія напала на Україну: Ярмоленко забиває і плаче, несподіване навернення Ракицького