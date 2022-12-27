Арсенал победил Вест Хэм в рамках 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Микеля Артеты с самого начала захватили инициативу, но пропустили первыми. Одинокий контрвыпад "молотов" привел к пенальти в ворота Ремсдейла. Саид Бенрама четко реализовал наказание.

Арсенал уверенно победил Вест Хэм, укрепив лидерство в АПЛ – Зинченко мог ассистировать, Сака и Эдегор устроили феерию

Камбэк Арсенал приберег на второй тайм. Мартин Эдегор в очередной раз стал героем Boxing Day, второй год подряд оформив ассистентский дубль в рождественской игре. Александр Зинченко еще не набрал оптимальных кондиций, поэтому отыграл всего 20 минут.

Благодаря этой победе Арсенал не просто остался на первом месте, но также сохранил преимущество над конкурентами. Вест Хэм, имея в своем активе 14 очков, расположился на 16 строчке.