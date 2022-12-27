Арсенал обіграв Вест Хем в рамках 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Мікеля Артети від самого початку захопили ініціативу, але пропустили першими. Поодинокий контрвипад "молотів" призвів до пенальті у ворота Ремсдейла. Саїд Бенрама чітко реалізував покарання.

Арсенал впевнено переміг Вест Хем, зміцнивши лідерство в АПЛ – Зінченко міг асистувати, Сака й Едегор влаштували феєрію

Камбек Арсенал приберіг на другий тайм. Мартін Едегор вкотре став героєм Boxing Day, другий рік поспіль оформивши асистентський дубль у різдвяній грі. Олександр Зінченко ще не набрав оптимальні кондиції, тому відіграв лише 20 хвилин.

Завдяки цій перемозі Арсенал не просто залишився на першому місці, а й зберіг перевагу над конкурентами. Вест Хем, маючи у своєму активі 14 очок, розташувався на 16 сходинці.