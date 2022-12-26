Арсенал в рамках 17-го тура чемпионата Англии принимает Вест Хэм. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 17-го тура АПЛ 2022/23 между Арсеналом и Вест Хэмом пройдет на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на "Setanta Sports". Украинский полузащитник Александр Зинченко попал в заявку, но остался в запасе.

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Стартовые составы

Арсенал:

Вест Хэм:

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