Арсенал – Вест Хем: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ, Зінченко – в заявці
21:23 - Читать на русском
Арсенал в рамках 17-го туру чемпіонату Англії приймає Вест Хем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 17-го туру АПЛ 2022/23 між Арсеналом і Вест Хемом пройде на стадіоні "Емірейтс" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports". Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у заявку, але залишився у запасі.
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Стартові склади
Арсенал:
Вест Хем:
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