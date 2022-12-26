Арсенал в рамках 17-го туру чемпіонату Англії приймає Вест Хем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 17-го туру АПЛ 2022/23 між Арсеналом і Вест Хемом пройде на стадіоні "Емірейтс" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports". Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у заявку, але залишився у запасі.

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Стартові склади

Арсенал:

Вест Хем:

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