Манчестер Сити сенсационно потерял очки в матче против Вулверхэмптона

В матче 3 тура АПЛ новичок чемпионата Вулверхэмптон отобрал очки у действующего чемпиона Манчестер Сити.

Манчестер Сити неожиданно потерял очки в матче с новичком Премьер-лиги Вулверхэмптон. В первой половине игры "горожане" имели кучу возможностей забить, однако Патрисиу классно действовал в рамке ворот, спасая от ударов Гюндогана, Стерлинга и Агуэро. А когда вратарь спасти не мог, то на помощь "волкам" пришла стойка после удара Агуэро. Вулверхэмптон, правда, не отсиживался в защите и наиболее активным был Рауль Хименес, который даже забил, но из офсайда.



А вот в начале второго тайма Боли неожиданно вывел Вулверхэмптон вперед, замкнув классный навес Моутинью с левого фланга. Следует отметить, что на повторе видно, как мяч залетел в ворота Эдерсона от руки игрока. Манчестер Сити довольно быстро отыгрался и гол также пришел со второго этажа: Гюндоган навесил со штрафного, а Ляпорт выпрыгнул выше всех в штрафной соперника. А вот забить еще раз "горожанам" не удалось, хотя моменты были. Удар Жезуса отразил Патрисиу, а вот мощный удар Агуэро пришелся в перекладину. 1:1 – Манчестер Сити теряет первые очки в сезоне. Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч.



После 3 туров Манчестер Сити продолжает возглавлять турнирную таблицу с 7 очками, Вулверхэмптон с 2 пунктами расположился на 12 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Боли, 57 – Ляпорт, 69