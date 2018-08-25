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Манчестер Сити сенсационно потерял очки в матче против Вулверхэмптона

16:32 158 Читати українською
Манчестер Сити сенсационно потерял очки в матче против Вулверхэмптона
Агуэро в борьбе с защитником - Твиттер ФК Манчестер Сити

В матче 3 тура АПЛ новичок чемпионата Вулверхэмптон отобрал очки у действующего чемпиона Манчестер Сити.

Манчестер Сити неожиданно потерял очки в матче с новичком Премьер-лиги Вулверхэмптон. В первой половине игры "горожане" имели кучу возможностей забить, однако Патрисиу классно действовал в рамке ворот, спасая от ударов Гюндогана, Стерлинга и Агуэро. А когда вратарь спасти не мог, то на помощь "волкам" пришла стойка после удара Агуэро. Вулверхэмптон, правда, не отсиживался в защите и наиболее активным был Рауль Хименес, который даже забил, но из офсайда.

А вот в начале второго тайма Боли неожиданно вывел Вулверхэмптон вперед, замкнув классный навес Моутинью с левого фланга. Следует отметить, что на повторе видно, как мяч залетел в ворота Эдерсона от руки игрока. Манчестер Сити довольно быстро отыгрался и гол также пришел со второго этажа: Гюндоган навесил со штрафного, а Ляпорт выпрыгнул выше всех в штрафной соперника. А вот забить еще раз "горожанам" не удалось, хотя моменты были. Удар Жезуса отразил Патрисиу, а вот мощный удар Агуэро пришелся в перекладину. 1:1 Манчестер Сити теряет первые очки в сезоне. Отметим, что Зинченко не попал в заявку на матч.

После 3 туров Манчестер Сити продолжает возглавлять турнирную таблицу с 7 очками, Вулверхэмптон с 2 пунктами расположился на 12 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Боли, 57 – Ляпорт, 69

Англия3 турМолинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Манчестер Сити: Суббота 25 августа 2018

Вулверхэмптон
Матч окончен
1 : 1
Манчестер Сити
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