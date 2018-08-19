"Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛ

Болельщики Вест Хэма массово выражают свое недовольство тем, что летний новичок команды Андрей Ярмоленко второй раз подряд не попал в стартовый состав команды на матч чемпионата Англии.

Ярмоленко против Борнмута снова вышел лишь на замену, но за отведенное небольшое игровое время успел завоевать расположение фанатов "молотов". При этом украинец не изменил счет на табло, а Вест Хэм уступил 1:2. Whoscored оценил его действия в скромных 6 баллов, но лондонские болельщики другого мнения. Трудолюбие, активность и контроль мяча от 28-летнего полузащитника сборной Украины им понравились гораздо больше, чем действия самого дорогого новичка клуба Андерсона или шотландского вингера Снодграса.

Ярмоленко отдавал 2 классных паса на Арнаутовича (в одном случае Марко не дотянулся, в другом пробил с лету неточно), а также креативно раскрутил перспективную атаку, которая завершилась ударом в створ. Довольно неплохо как для игрока, у которого было мало времени что-то изменить. Как отметил в отчаянии один из английских болельщиков, "украинец за 15 минут был лучше любого, кто провел весь матч на поле". "Футбол 24" собрал эмоциональную реакцию фанов на отсутствие нашего игрока в основе команды Пеллегрини.

Вест Хэм – Борнмут – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Какого черта Ярмоленко не попал в стартовый состав?" Это самый частый вопрос, которым сейчас задаются фанаты Вест Хэма".

“Why the fuck don’t we start Yarmolenko” is the most used sentence by West Ham fans at the moment. — ManuelLanzini (@_ManuLanzini_) 18 серпня 2018 р.

"Наши более чем среднего класса игроки – это Арнаутович, Лансини, Уилшер, Андерсон, Ярмоленко и Чичарито. Заметьте, все они игроки с мыслями на атаку. Мы команда середины таблицы. Единственное, что ставит нас уровнем выше – наши гигантские зарплатные ведомости"

Our better than average players our Arnautovic, Lanzini, Wilshere, Anderson, Yarmolenko and Hernandez. Notice they’re all forward minded players. We’re a mid table team. The only thing that is next level with our club is our huge wage bill. — Jason Inge (@jasoninge) 19 серпня 2018 р.

"По моим ощущениям, Ярмоленко – наш самый креативный игрок. Рекорд Лукаса Переса по количеству создаваемых голевых моментов является исключительным. Оба должны выйти в старте на Арсенал, если мы хотим владеть мячом.

and dictate the game which comes with more training, Pellegrini installing some belief into the players and keeping the same team for a run of games and finally getting a couple of wins. I feel like Yarmo has looked like our most creative player and Perez record of creating... — This charming man (@kaz7289) 19 серпня 2018 р.

"Похоже, что он наш самый креативный игрок. Надеюсь, Ярмоленко выйдет в основе против Арсенала", – комментарий, который собрал множество лайков.

Both times Yarmolenko has been subbed on he has looked like our most creative player. Hope he starts next week — West Ham Stuff (@WestHamStuff) 19 серпня 2018 р.

"Мы потратили столько денег на Ярмоленко, чтобы снова играть со Снодграсом в старте. Что за клубом мы являемся"

We spent all this money on Yarmolenko to still start Robert Snodgrass. What a club we are — Cartlon Cole (@_CarltonCole9) 18 серпня 2018 р.

"Я впечатлен Ярмоленко. Когда он выходит, берет на себя ответственность, держит мяч и пытается сделать что-то положительное. Он выделялся, чего не скажешь о многих других"

i was impressed with Yarmolenko. When he came on he took responsibility, kept the ball and tried to make something positive happen. He stood out.

... Which doesn’t say much for the others. — andy grout (@andygrout) 19 серпня 2018 р.

"Я был встревожен, когда мы подписывали столько новых игроков. Ярмоленко может стать нашей жемчужиной"

I was wary about us signing so many players. Yarmolenko could be the jewel. — Len Read (@len_read) 19 серпня 2018 р.

"Как по мне Ярмоленко должен начинать в старте. Откровенно топовой обоймы игрок"

I don't think we have the personnel to play a flat back 4. Bilic and Moyes struggled to play it hence why we've always reverted to 3 centre halves. For me, Yarmolenko needs to start, Clearly a top drawer player. Time for Diop to come in too. — ️Is Snodgrass your Dad?️ (@LVirons79) 18 серпня 2018 р.

"Ярмоленко – наш лучший вингер. Андерсон такой медленный. Снодграс – материал на Чемпионшип. Наша защита – худшая в АПЛ, ужасная при попытке устроить офсайдную ловушку"

Watching replays of #WHUBOU and:



Noble and Ogbonna must be dropped. Yarmolenko is our best winger. Sanchez is x100 what Wilshere and Noble offer us.

Anderson is so slow.

Snodgrass is championship material.

Our defence is terrible at offside trap

Our defence is the worst in PL — West Ham Mania (@westham_mo) 19 серпня 2018 р.

"Я понятия не имею, почему Ярмоленко не вышел в старте. Это была игра, которую мы должны выигрывать, а Пеллегрини был не в состоянии"

Yeah I think Pellegrini got it all wrong today imo. Should kept a defensive midfielder in there, I have no idea why Yarmolenko didn’t start. This was a game we needed to win and Pellegrini really was poor — Rob2018 (@Westham2018) 18 серпня 2018 р.

"Три вещи, которые мы усвоили сегодня: Ярмоленко должно быть в основе. Андерсон не стоит 40 миллионов фунтов, а Бальбуена не должен играть с первых минут"

3 things we learned from today’s game:

1. Yarmolenko should be starting.

2. Anderson is not worth 40 million pounds

3: Balbuena should not be starting



But let’s be positive and let the new players adapt to the premier league and get a solid team together, on tk Arsenal #COYI — FrancoGD (@FrancoGD16) 18 серпня 2018 р.

"На дворе 2018-й год. Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко имеет за собой классную историю в странах по всему миру, а теперь он сидит на скамейке, глядя, как Роберт Снодграс пасует на защитников. Какой это год"

The year is 2018 and new West Ham signing Andriy Yarmolenko has signed and has a class pedigree in countries all around the world. He now sits on the bench to watch Robert Snodgrass pass it back to the defense. What. A. Year. — Victor (@VictorWHUFC) 18 серпня 2018 р.

"Никогда не видел, чтобы Ярмоленко отдавал мяч. Он тянул его вперед, должен играть с первых минут"

“Yarmolenko needs to start though, he was taking it to them and I never saw him give away the ball” #WHUFC #COYI — SCRU LOVE (@SCRULOVE) 18 серпня 2018 р.

"Андерсон терял мяч каждый раз, когда проходил вперед. Ярмоленко угрожал гораздо больше"

Anderson conceded possession every time he passed forwards – Yarmolenko threatened far more when he came on. — FromnearMoscow (@FromnearM) 18 серпня 2018 р.

"Даже если Ярмоленко не полностью готов физически, он все равно намного лучше готового Снодграса"

Just don’t play Snodgrass not good enough if Yarmolenko is not totally fit he is still a far better player than a fit Snodgrass — WESTHAM1969 (@Hammerhead2073) 18 серпня 2018 р.

"Дорогой Дэвид Голд (владелец Вест Хэма, – прим. "Футбол 24"), пожалуйста, скажите мистеру Пеллегрини, чтобы тот выставил в старте Райса и Ярмоленко на следующей неделе. Спасибо", – болельщики массово хотят видеть Андрея в основе на Арсенал (игра состоится 25 августа, 17:00).