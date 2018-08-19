"Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛ

Болельщики Вест Хэма массово выражают свое недовольство тем, что летний новичок команды Андрей Ярмоленко второй раз подряд не попал в стартовый состав команды на матч чемпионата Англии.
Ярмоленко против Борнмута снова вышел лишь на замену, но за отведенное небольшое игровое время успел завоевать расположение фанатов "молотов". При этом украинец не изменил счет на табло, а Вест Хэм уступил 1:2. Whoscored оценил его действия в скромных 6 баллов, но лондонские болельщики другого мнения. Трудолюбие, активность и контроль мяча от 28-летнего полузащитника сборной Украины им понравились гораздо больше, чем действия самого дорогого новичка клуба Андерсона или шотландского вингера Снодграса.
Ярмоленко отдавал 2 классных паса на Арнаутовича (в одном случае Марко не дотянулся, в другом пробил с лету неточно), а также креативно раскрутил перспективную атаку, которая завершилась ударом в створ. Довольно неплохо как для игрока, у которого было мало времени что-то изменить. Как отметил в отчаянии один из английских болельщиков, "украинец за 15 минут был лучше любого, кто провел весь матч на поле". "Футбол 24" собрал эмоциональную реакцию фанов на отсутствие нашего игрока в основе команды Пеллегрини.
Вест Хэм – Борнмут – 1:2 – видео голов и обзор матча
"Какого черта Ярмоленко не попал в стартовый состав?" Это самый частый вопрос, которым сейчас задаются фанаты Вест Хэма".
"Наши более чем среднего класса игроки – это Арнаутович, Лансини, Уилшер, Андерсон, Ярмоленко и Чичарито. Заметьте, все они игроки с мыслями на атаку. Мы команда середины таблицы. Единственное, что ставит нас уровнем выше – наши гигантские зарплатные ведомости"
"По моим ощущениям, Ярмоленко – наш самый креативный игрок. Рекорд Лукаса Переса по количеству создаваемых голевых моментов является исключительным. Оба должны выйти в старте на Арсенал, если мы хотим владеть мячом.
"Похоже, что он наш самый креативный игрок. Надеюсь, Ярмоленко выйдет в основе против Арсенала", – комментарий, который собрал множество лайков.
"Мы потратили столько денег на Ярмоленко, чтобы снова играть со Снодграсом в старте. Что за клубом мы являемся"
"Я впечатлен Ярмоленко. Когда он выходит, берет на себя ответственность, держит мяч и пытается сделать что-то положительное. Он выделялся, чего не скажешь о многих других"
"Я был встревожен, когда мы подписывали столько новых игроков. Ярмоленко может стать нашей жемчужиной"
"Как по мне Ярмоленко должен начинать в старте. Откровенно топовой обоймы игрок"
"Ярмоленко – наш лучший вингер. Андерсон такой медленный. Снодграс – материал на Чемпионшип. Наша защита – худшая в АПЛ, ужасная при попытке устроить офсайдную ловушку"
"Я понятия не имею, почему Ярмоленко не вышел в старте. Это была игра, которую мы должны выигрывать, а Пеллегрини был не в состоянии"
"Три вещи, которые мы усвоили сегодня: Ярмоленко должно быть в основе. Андерсон не стоит 40 миллионов фунтов, а Бальбуена не должен играть с первых минут"
"На дворе 2018-й год. Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко имеет за собой классную историю в странах по всему миру, а теперь он сидит на скамейке, глядя, как Роберт Снодграс пасует на защитников. Какой это год"
"Никогда не видел, чтобы Ярмоленко отдавал мяч. Он тянул его вперед, должен играть с первых минут"
"Андерсон терял мяч каждый раз, когда проходил вперед. Ярмоленко угрожал гораздо больше"
"Даже если Ярмоленко не полностью готов физически, он все равно намного лучше готового Снодграса"
"Дорогой Дэвид Голд (владелец Вест Хэма, – прим. "Футбол 24"), пожалуйста, скажите мистеру Пеллегрини, чтобы тот выставил в старте Райса и Ярмоленко на следующей неделе. Спасибо", – болельщики массово хотят видеть Андрея в основе на Арсенал (игра состоится 25 августа, 17:00).