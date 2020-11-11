Арсенал вернул на работу знаменитого Маскота – "меценат" Озил не сдержал радости от новости
Арсенал под давлением болельщиков вернул на Эмирейтс своего маскота – Ганнерзавра.
Джерри Куй (именно он всегда скрывается под забавным костюмом) может снова выполнять свои обязанности, информирует Twitter "канониров".
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На замечательную новость отреагировал и Месут Озил. Хавбек Арсенала был готов платить из собственного кармана, когда лондонцы сократили Куя в условиях коронавирусного кризиса и пустого стадиона. "Рад видеть тебя там, где ты должен быть", – написал Озил.
Напомним, свой следующий домашний матч Арсенал проведет 28 ноября – на Эмирейтс приедет Вулверхэмптон.
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