Арсенал під тиском вболівальників повернув на Емірейтс свого маскота – Ганнерзавра.

Джеррі Куй (саме він завжди ховається під кумедним костюмом) може знову виконувати свої обов'язки, інформує Twitter "канонірів".

Артета пояснив, чому не включив Озіла у заявку Арсенала на АПЛ

На чудову новину відреагував і Месут Озіл. Хавбек Арсенала був готовий платити з власної кишені, коли лондонці скоротили Куя в умовах коронавірусної кризи і порожнього стадіону. "Радий бачити тебе там, де ти повинен бути", – написав Озіл.

Нагадаємо, свій наступний домашній матч Арсенал проведе 28 листопада – на Емірейтс приїде Вулверхемптон.

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду