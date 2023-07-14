Райс уже сегодня, 14 июля, должен официально стать игроком Арсенала, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

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Осталось только подписать некоторые бумаги. Трансфер обойдется "канонирам" в 120 млн фунтов стерлингов вместе с бонусами. До этого самым дорогим в истории АПЛ был переход Энцо Фернандеса в Челси – 120 млн евро (103 млн фунтов).

Напомним, что действующее соглашение Райса с Вест Хэмом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне он отыграл в 50 матчах, в которых забил пять голов и оформил четыре ассиста. Вместе с "молодежниками" Райс выиграл Лигу конференций.

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