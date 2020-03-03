Арсенал уверенно обыграл Портсмут и стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

Портсмут принимал Арсенал в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии, 1/8 финала

Портсмут – Арсенал – 0:2

Голы: Сократис, 45+4, Нкетия, 51

Торрейра получил повреждение в матче Кубка Англии – игрок Арсенала покидал поле на носилках

Арсенал на правах фаворита поединка сразу захватил инициативу в матче. На 16-й минуте гости из-за травмы потеряли Торрейру, но выход Сеальйоса не нарушил доминирование лондонцев.

В конце первого тайма "канониры" закономерно открыли счет. После подачи с правого фланга первым на мяче оказался Сократис и один касанием отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва подопечные Артеты удвоили преимущество благодаря точному удару 20-летнего нападающего Эдварда Нкетии. Этот гол и стал заключительным во встрече. Арсенал сумел частично реабилитироваться за вылет из Лиги Европы, получив путевку в четвертьфинал Кубка Англии.

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