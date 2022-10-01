Арсенал здолав Тоттенхем у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Зінченко повернувся у стартовий склад після травми. Рахунок вдалось відкрити завдяки шедевру Партея з-за меж штрафного. Кейн відповів влучним пострілом з пенальті.

Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ

По перерві агресивнішими виглядали "каноніри", які забили ще двічі й святкували перемогу. В активі Арсенала тепер 21 заліковий бал та збережене лідерство АПЛ. Тоттенхем з 17 пунктами залишився третім.