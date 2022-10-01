Арсенал – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд лондонського дербі
17:56 - Читать на русском
Арсенал здолав Тоттенхем у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
20’ Томас Партей
49’ Габріел Жезус
67’ Граніт Джака
Харрі Кейн 30’
Емерсон 62’
20’ Томас Партей
30’ Харрі Кейн
49’ Габріел Жезус
62’ Емерсон
67’ Граніт Джака
Зінченко повернувся у стартовий склад після травми. Рахунок вдалось відкрити завдяки шедевру Партея з-за меж штрафного. Кейн відповів влучним пострілом з пенальті.
Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ
По перерві агресивнішими виглядали "каноніри", які забили ще двічі й святкували перемогу. В активі Арсенала тепер 21 заліковий бал та збережене лідерство АПЛ. Тоттенхем з 17 пунктами залишився третім.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter