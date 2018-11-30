Арсенал – Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ

Лондонские гранды Арсенал и Тоттенхэм проведут очередное дерби в рамках центрального матча 14 тура АПЛ. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Арсенал – Тоттенхэм состоится 2 декабря в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Начало игры в 16:05 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Арсенал – Тоттенхем, прогноз букмекеров на матч АПЛ:

Специалисты не выделяют фаворита в дерби Северного Лондона – коэффициенты на победу соперников примерно равны. William Hill успех Арсенала оценивает в 2.55, ничью – в 3.5, а победу Тоттенхэма – в 2.62.

Авторитетная контора Bwin солидарна с коллегами в предматчевых коэффициентах. На хозяев можно поставить за 2.5, на ничью – за 3.6, а гостей – за 2.7.

В последних 4 очных встречах "канониры" и "шпоры" не пробивали стандартный тотал больше, однако букмекеры все равно прогнозируют не менее 3 голов в отчетном матче. На ТВ (2,5) предлагают небольшие 1.53, а на соответствующий ТМ – 2.4.

Отметим, что после 13 туров обе команды идут в группе преследователей. Тоттенхэм с 30 очками на третьем месте, а Арсенал с 27 пунктами – на пятом. Впрочем, команда Унаи Эмери имеет 18-матчевую беспроигрышную серию, которую она продолжила в Лиге Европы против Ворсклы резервным составом.

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