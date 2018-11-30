Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ

Лондонські гранди Арсенал і Тоттенхем проведуть чергове дербі в рамках центрального матчу 14 туру АПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Арсенал – Тоттенхем відбудеться 2 грудня в Лондоні на стадіоні Емірейтс. Початок гри о 16:05 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Арсенал – Тоттенхем, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

Фахівці не виділяють фаворита в дербі Північного Лондона – коефіцієнти на перемогу суперників приблизно рівні. William Hill успіх Арсенала оцінює в 2.55, нічию – в 3.5, а звитягу Тоттенхема – в 2.62.

Авторитетна контора Bwin солідарна з колегами у передматчевих коефіцієнтах. На господарів можна поставити за 2.5, на нічию – за 3.6, а на гостей – за 2.7.

В останніх 4 очних зустрічах "каноніри" та "шпори" не пробивали стандартний тотал більше, однак букмекери все одно прогнозують не менше 3 голів у звітному матчі. На ТБ (2,5) пропонують невеликі 1.53, а на відповідний ТМ – 2.4.

Відзначимо, що після 13 турів обидві команди йдуть у групі переслідувачів. Тоттенхем з 30 очками на третьому місці, а Арсенал з 27 пунктами – на п'ятому. Втім, команда Унаї Емері має 18-матчеву безпрограшну серію, яку вона продовжила в Лізі Європи проти Ворскли резервним складом.

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