На радары "канониров" попал швед Александр Исак, сообщает Todofichajes.

Лингард может оказаться в Лестере

Тренерский штаб лондонцев не рассчитывает на Ляказетта и даже был готов продать его летом, однако не нашлось покупателей. В свою очередь нападающий Сосьедада стал приоритетной целью Арсенала. Баски желают выручить за свою звезду 90 млн евро. "Канониры" считают ценник завышенным и ждут скидку от сан-себастьянцев.

К слову, в нынешнем сезоне Александр Исак провел 3 матча в Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями. В предыдущей кампании в его активе 44 поединка во всех турнирах (17 мячей).

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