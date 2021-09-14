На радари "канонірів" потрапив швед Александр Ісак, повідомляє Todofichajes.

Лінгард може опинитися в Лестері

Тренерський штаб лондонців не розраховує на Ляказетта й навіть був готовий продати його влітку, проте не знайшлося покупців. Натомість нападник Сосьєдада став пріоритетною ціллю Арсенала. Баски прагнуть виручити за свою зірку 90 млн євро. "Каноніри" вважають цінник завищеним і чекають на знижку від сан-себастьянців.

До слова, в нинішньому сезоні Александр Ісак провів 3 матчі в Ла Лізі, в яких не відзначився результативними діями. У попередній кампанії у його активі 44 поєдинки в усіх турнірах (17 м'ячів).

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