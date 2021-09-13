"Лисы" стали топ-претендентом на хавбека, утверждает Fichajes.

Гвардиола положил глаз на лидера Лидса

Летом Лингард имел несколько вариантов продолжения карьеры. В частности, полноценный трансфер англичанина хотел оформить Вест Хэм. Однако, воспитанник МЮ решил бороться за место в основе манкунианцев. Следующим летом, однако, Лингард может стать свободным агентом. 28-летний полузащитник якобы отказался подписать новый контракт с Юнайтед и уже в январе будет вести переговоры с потенциальными работодателями.

К слову, в нынешнем сезоне Джесси Лингард провел 2 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч.

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