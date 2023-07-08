Товарищеская встреча

Арсенал – Уотфорд – 1:1

Голы: Маркиньос – Коне

Команда Александра Зинченко активно готовится к грядущему сезону. Арсенал провел контрольный матч против Уотфорда. Главный тренер "канониров" Микель Артета включил в заявку на встречу несколько основных футболистов. Отметим, что Зинченко, Томиясу и Салиба на поле так и не появились.

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В начале первого тайма Арсенал имел хорошую возможность открыть счет, впрочем, Нкетия не смог реализовать момент. Уотфорд же свой шанс использовал благодаря Исмаэлю Коне и удерживал преимущество до второго тайма. После перерыва Артета провел девять замен, чтобы дать молодым игрокам проявить себя. План наставника "канониров" сработал. Маркиньос не промахнулся на добивании и спас свою команду от поражения.

Арсенал запланировал еще несколько товарищеских матчей. В частности, "канониры" сыграют против Барселоны, Манчестер Юнайтед и Монако.

Старт сезона для команды Артеты начнется со встречи за Суперкубок Англии против Манчестер Сити. Этот матч запланирован на 6 августа.

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