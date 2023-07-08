Товариська зустріч

Арсенал – Уотфорд – 1:1

Голи: Маркіньйос – Коне

Команда Олександра Зінченка активно готується до прийдешнього сезону. Арсенал провів контрольний матч проти Уотфорда. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета включив в заявку на зустріч кількох основних футболістів. Зазначимо, що Зінченко, Томіясу та Саліба на полі так і не з'явилися.

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На початку першого тайму Арсенал мав гарну нагоду відкрити рахунок, але Нкетія не зміг реалізувати момент. Натомість Уотфорд свій шанс використав завдяки Ісмаелю Коне та утримував перевагу до другого тайму. Після перерви Артета провів дев'ять замін, щоб дати змогу молодим гравцям проявити себе. План наставника "канонірів" спрацював. Маркіньйос не схибив на добиванні і врятував свою команду від поразки.

Арсенал запланував ще кілька товариських матчів. Зокрема, "каноніри" зіграють проти Барселони, Манчестер Юнайтед та Монако.

Старт сезону для команди Артети розпочнеться із зустрічі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті. Цей матч запланований на 6 серпня.

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