"Арсенал сделал официальное предложение о приобретении Локателли. Они прилагают все усилия, чтобы подписать Мануэля, и это важная заявка. Посмотрим. Локателли также нужен и Ювентусу, с ними у нас особенные отношения. В ближайшее время мы проведем с руководством туринцев новой встрече.

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Мы стараемся успокоить парня, поэтому я еще не разговаривал ни с ним, ни с его агентами. Мы можем думать о будущем Локателли, но прежде всего мы заботимся о его настоящем, а это значит успех Италии на Евро-2020", – поделился генеральный директор Сассуоло Джиованни Карневали в комментарии Goal.

К слову, Локателли провел 34 поединка в Серии А в прошлом сезоне, записав в свой актив 4 гола и 3 ассиста. На Евро-2020 Мануэль отметился дублем в ворота Швейцарии на групповом этапе.

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