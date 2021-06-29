Большинство матчей плей-офф Евро-2020 запомнятся на годы. Сумасшедший вылет Франции, повторившей фиаско другого финалиста прошлого Чемпионата Европы, 14 голов за пару часов, не считая пенальти, и предчувствие от Украины, Швеции, Англии и Германии. Смотрите новый выпуск TGIF (Євро. Проти ночі).

Пока до матча, как и онлайн-трансляции Швеция – Украина на "Футбол 24", (начало в 22:00) остаются считанные часы, приглашаем вас посмотреть очередной выпуск ютуб-программы знаменитого комментатора Дмитрия Джулая. В компании легенды украинской журналистики снова выступил заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив. Обсуждаем безумие кубковой стадии Евро. И конечно же, пытаемся предугадать, что будет с нашей сборной.

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Кто нашел бриллиант в куче навоза. Как Луис Энрике играет сам с собой и почему вылетают фавориты. Чего ждем от матча Швеция – Украина. Как нам неожиданно вернули эмоции и восторг родом из детства от футбола. Почему понедельник, 28 июня 2021 года – просто замечательный день для футбола. Какой сюрприз готовит Андрей Шевченко на исторический для сборной поединок плей-офф Евро-2020. Стоит ли надеяться увидеть сенсационную команду в финале чемпионата Европы.

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