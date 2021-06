Клуб может подписать с 23-летним хавбеком соглашение на 5 лет, согласно которому будет получать 3 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

Ювентусу осталось согласовать последние детали с руководством Сасуолло. "Черно-зеленые" хотят получить за Мануэля Локателли 40 млн евро, тогда как "бьянконери" еще надеются снизить цену.

Ранее стало известно, что полузащитник заинтересовал также Реал и Манчестер Сити. Интересно, что игрока сборной Италии связывали с переходом в Шахтер вслед за Роберто Де Дзерби.

Напомним, контракт Локателли с Сассуоло рассчитан до лета 2023 года. В прошлом розыгрыше 23-летний футболист на клубном уровне провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

