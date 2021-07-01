"Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо придбання Локателлі. Вони докладають усіх зусиль, щоб підписати Мануеля, і це важлива заявка. Подивимося. Локателлі також потрібен і Ювентусу, з ними у нас особливі відносини. Найближчим часом ми проведемо з керівництвом туринців нову зустріч.

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Ми намагаємося заспокоїти хлопця, тому я ще не розмовляв ні з ним, ні з його агентами. Ми можемо думати про майбутнє Локателлі, але перш за все ми дбаємо про його теперішньому, а це означає успіх Італії на Євро-2020", – поділився генеральний директор Сассуоло Джіованні Карневалі в коментарі Goal.

До слова, Локателлі провів 34 поєдинки у Серії А у минулому сезоні, записавши до свого активу 4 голи та 3 асисти. На Євро-2020 Мануель відзначився дублем у ворота Швейцарії на груповому етапі.

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