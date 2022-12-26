"По моей информации, по моим источникам Арсенал все-таки сделал официальное предложение Шахтеру по приобретению Михаила Мудрика. Сумма держится в секрете. Но, как говорили люди, с которыми я общался, она очень достойная. Аlекватно прописана и основная сумма, и бонусы. Достаточно интересное предложение от Арсенала.

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Будет ли Шахтер ее принимать – это уже вопрос переговорного процесса. Арсенал также контактировал с Мишей. Тот заверил, что Арсенал – это большой клуб, и для него было бы большой честью играть за него, но сегодня он футболист Шахтера, и только донецкий клуб может определить, где он продолжит карьеру", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее СМИ заявляли, что Шахтер хочет выручить за свою звездочку от 60 до 100 миллионов евро.

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