"За моєю інформацією, за моїми джерелами Арсенал таки зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо придбання Михайла Мудрика. Сума тримається в секреті. Але, як говорили люди, з якими я спілкувався, вона дуже достойна. Адекватно прописана і основна сума, і бонуси. Достатньо цікава пропозиція від Арсенала.

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Буде чи не буде Шахтар її приймати – це вже питання переговорного процесу. Арсенал також контактував із Михайлом. Той запевнив, що Арсенал – це великий клуб, і для нього було б великою честю грати за нього, але на сьогодні він футболіст Шахтаря, і лише донецький клуб може визначити, де він продовжить кар'єру", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що Шахтар хоче виручити за свою зірочку від 60 до 100 мільйонів євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?