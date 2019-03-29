Арсенал сделал предложение Барселоне по Умтити

Защитник Барселоны Самуэль Умтити может продолжить карьеру в Арсенале.

Арсенал контактировал с Барселоной относительно центрального защитника Самюэля Умтити, сообщает Mirror.

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"Блаугранас" стремятся продать француза для того, чтобы подписать Маттейса де Лигта с Аякса. Напомним, на Камп Ноу летом переедет другой игрок Аякса Фрэнки де Йонг.

Унаи Эмери, в свою очередь, ищет игрока в центр защиты. Также Арсенал может выкупить у Барселоны хавбека Дениса Суареса.

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