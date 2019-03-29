Арсенал зробив пропозицію Барселоні щодо Умтіті

Захисник Барселони Самуель Умтіті може продовжити кар'єру в Арсеналі.

Арсенал контактував з Барселоною щодо центрального захисника Самюеля Умтіті, повідомляє Mirror.

Емері хоче придбати у Арсенал захисників Барселони та Баварії

"Блаугранас" прагнуть продати француза задля того, щоб підписати Маттейса де Лігта з Аякса. Нагадаємо, на Камп Ноу влітку переїде інший гравець Аякса Френкі де Йонг.

Унаї Емері, в свою чергу, шукає гравця в центр захисту. Також Арсенал може викупити у Барселони хавбека Деніса Суареса.

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