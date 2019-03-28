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Эмери хочет приобрести в Арсенал защитников Барселоны и Баварии

21:46 100 Читати українською
Эмери хочет приобрести в Арсенал защитников Барселоны и Баварии
Унаи Эмери / Фото АР

Арсенал хочет усилить защитное звено оборонцами Баварии и Барселоны.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери считает, что приоритетом на трансферном рынке должно стать укрепление центрального звена обороны.

Арсенал хочет распрощаться с Мхитаряном

Испанский специалист хочет подписать в Арсенал защитника Барселоны Самюэля Умтити, который может потерять место в основе каталонцев из-за Клемана Лангле и возможного прихода Маттейса Де Лигта.

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Кроме того, "канониры" нацелились на защитника Баварии – Давид Алабу. Ожидается, что мюнхенский клуб готов к продаже австрийца.

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