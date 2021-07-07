Полузащитник французского Лиона Хуссем Ауар получил вариант с продолжением карьеры в английской Премьер-лиге. Лондонский Арсенал вступил в борьбу за лидера "ткачей".

"Канониры" начали переговоры о трансфере хавбека, утверждает Le10 Sport.

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Арсенал официально сделал первое предложение. Переговоры с менеджментом Лиона проходят хорошо, стороны близки к соглашению. "Ткачи" стремятся выручить за Ауара не менее 20 млн евро. Лондонцы проявляли интерес к 23-летнему французу и в предыдущие трансферные окна, но не смогли оформить сделку раньше.

К слову, в сезоне 2020/21 Хуссем Ауар провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Хавбек до сих пор не вернулся к тренировкам с Лионом, настаивая на трансфере.

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