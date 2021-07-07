Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Ауара – лідер Ліона влаштував бунт
Півзахисник французького Ліона Хуссем Ауар отримав варіант із продовженням кар'єри в англійській Прем'єр-лізі. Лондонський Арсенал вступив у боротьбу за лідера "ткачів".
"Каноніри" розпочали перемовини про трансфер хавбека, стверджує Le10 Sport.
Лідер Ліона влаштував страйк а ля Мессі – Барселона опосередковано причетна
Арсенал офіційно зробив першу пропозицію. Перемовини з менеджментом Ліона проходять добре, сторони близькі до порозуміння. "Ткачі" прагнуть виручити за Ауара не менше 20 млн євро. Лондонці проявляли інтерес до 23-річного француза і в попередні трансферні вікна, але не змогли оформити угоду раніше.
До слова, в сезоні 2020/21 Хуссем Ауар провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Хавбек досі не повернувся до тренувань із Ліоном, вимагаючи трансфер.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині