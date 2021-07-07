"Каноніри" розпочали перемовини про трансфер хавбека, стверджує Le10 Sport.

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Арсенал офіційно зробив першу пропозицію. Перемовини з менеджментом Ліона проходять добре, сторони близькі до порозуміння. "Ткачі" прагнуть виручити за Ауара не менше 20 млн євро. Лондонці проявляли інтерес до 23-річного француза і в попередні трансферні вікна, але не змогли оформити угоду раніше.

До слова, в сезоні 2020/21 Хуссем Ауар провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Хавбек досі не повернувся до тренувань із Ліоном, вимагаючи трансфер.

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