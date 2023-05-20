Арсенал сенсационно уступил Ноттингему (0:1) в 37 туре АПЛ и окончательно упустил шансы на чемпионство. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов.

Единственным забитым мячом отличился Авоньи еще в первом тайме. Гиббс-Уайт воспользовался обрезкой в центре поля и отдал на Тайво, который без проблем переиграл кипера. Арсенал же тотально контролировал мяч (82%), создал несколько острых моментов, но хотя бы вырвать ничью не сумел.

Манчестер Сити стал чемпионом Англии – Арсенал без Зинченко капитулировал в Ноттингеме, потеряв последние шансы

Победа позволила Ноттингему официально сохранить прописку в АПЛ. А вот для "канониров" по-настоящему фантастический сезон завершится без медалей – команда Зинченко уже не сможет сократить отставание от Манчестер Сити, который в третий раз подряд стал чемпионом Англии!