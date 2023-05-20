Арсенал сенсаційно поступився Ноттінгему (0:1) в 37 турі АПЛ й остаточно втратив шанси на чемпіонство. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів.

Єдиним забитим м'ячем відзначився Авоньї ще в першому таймі. Гіббс-Вайт скористався обрізкою у центрі поля й віддав на Тайво, який без проблем переграв кіпера. Арсенал же тотально контролював м'яч (аж 82%), створив кілька гострих моментів, але бодай вирвати нічию не зумів.

Манчестер Сіті став чемпіоном Англії – Арсенал без Зінченка капітулював у Ноттінгемі, втративши останні шанси

Перемога дозволила Ноттінгему офіційно зберегти прописку в АПЛ. А от для "канонірів" по-справжньому фантастичний сезон завершиться без медалей – команда Зінченка вже не зможе скоротити відставання від Манчестер Сіті, який втретє поспіль став чемпіоном Англії!