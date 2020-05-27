Арсенал вирішив попрощатись з Луїсом

Схоже, зірковий захисник Арсенала Давід Луїс проводить останній сезон у лондонському клубі.

Давід Луїс влітку покине Арсенал – "каноніри" не мають наміру пропонувати новий контракт 33-річному бразильцю, повідомляє Sky Sports.

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Раніше повідомлялось, що чинна угода 33-річного захисника з лондонцями розрахована до літа 2021, але за інформацією джерела, контракт Давіда завершується вже за місяць.

Нагадаємо, бразилець перебрався з Челсі до Арсенала за 10 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Луїс провів 25 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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