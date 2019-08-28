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"Арсенал разорвет Тоттенхэм", – легенда "канониров" поделился прогнозом на лондонское дерби

06:00 5 Читати українською
"Арсенал разорвет Тоттенхэм", – легенда "канониров" поделился прогнозом на лондонское дерби
Маурисио Почеттино / Твиттер Тоттенхэма

Бывший хавбек Арсенала Пол Мерсон не сомневается относительно итога матча четвертого тура АПЛ.

 

Известный телеесксперт ожидает разгромной победы подопечных Унаи Эмери.

Почеттино прокомментировал сенсационное поражение Тоттенхэма от Ньюкасала

"Арсенал разорвет Тоттенхэм со счетом 4:1. Если "канониры"не испугаются и уйдут вперед, они комфортно победят, ведь "шпоры" сейчас в плохой форме", – приводит слова Мерсона Sky Sports. Аналогичный матч прошлого сезона закончился победой Арсенала со счетом 4:2.

Эмери: В матче с Ливерпулем были положительные моменты

Напомним, оба лондонских гранда проиграли в третьем туре – Тоттенхэм уступил Ньюкаслу (0:1), а Ливерпуль не имел никаких проблем с Арсеналом (3:1).

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Теги
Англия Арсенал - Тоттенхэм Арсенал Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Пол Мерсон
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