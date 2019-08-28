"Арсенал разорвет Тоттенхэм", – легенда "канониров" поделился прогнозом на лондонское дерби

Бывший хавбек Арсенала Пол Мерсон не сомневается относительно итога матча четвертого тура АПЛ.

Известный телеесксперт ожидает разгромной победы подопечных Унаи Эмери.

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"Арсенал разорвет Тоттенхэм со счетом 4:1. Если "канониры"не испугаются и уйдут вперед, они комфортно победят, ведь "шпоры" сейчас в плохой форме", – приводит слова Мерсона Sky Sports. Аналогичный матч прошлого сезона закончился победой Арсенала со счетом 4:2.

Эмери: В матче с Ливерпулем были положительные моменты

Напомним, оба лондонских гранда проиграли в третьем туре – Тоттенхэм уступил Ньюкаслу (0:1), а Ливерпуль не имел никаких проблем с Арсеналом (3:1).