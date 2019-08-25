Почеттино прокомментировал сенсационное поражение Тоттенхэма от Ньюкасала

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино разочарован игрой своих подопечных.

"Я не хочу критиковать команду. Мы не сыграли так, как мы ожидали. Это был очень легкий гол, как и в случае с Астон Виллой. Я очень разочарован игрой и результатом. Иногда дело не в обладании, а в индивидуальных действиях, и сегодня мы не показали тех качеств, которые нужны.

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Я не буду оправдывать сегодняшнее выступление или результат матча ранним закрытием трансферного окна в Англии. Мы играем неуверенно и непоследовательно по другим причинам.

Я буду счастлив через 10 дней после того, как мы сыграем с Арсеналом, потому что в Европе закроется трансферное окно", – передает слова Почеттино BBC.

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