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Почеттино прокомментировал сенсационное поражение Тоттенхэма от Ньюкасала

22:55 38 Читати українською
Почеттино прокомментировал сенсационное поражение Тоттенхэма от Ньюкасала
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино разочарован игрой своих подопечных.

 
Жоэлинтон 27’
27’ Жоэлинтон

"Я не хочу критиковать команду. Мы не сыграли так, как мы ожидали. Это был очень легкий гол, как и в случае с Астон Виллой. Я очень разочарован игрой и результатом. Иногда дело не в обладании, а в индивидуальных действиях, и сегодня мы не показали тех качеств, которые нужны.

Сенсационное поражение Тоттенхэма в видеообзоре матча против Ньюкасла – 0:1

Я не буду оправдывать сегодняшнее выступление или результат матча ранним закрытием трансферного окна в Англии. Мы играем неуверенно и непоследовательно по другим причинам.

Я буду счастлив через 10 дней после того, как мы сыграем с Арсеналом, потому что в Европе закроется трансферное окно", – передает слова Почеттино BBC.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Тоттенхэм - Ньюкасл Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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