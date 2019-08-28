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"Арсенал розірве Тоттенхем", – легенда "канонірів" поділився прогнозом на лондонське дербі

06:00 241 Читать на русском
"Арсенал розірве Тоттенхем", – легенда "канонірів" поділився прогнозом на лондонське дербі
Маурісіо Почеттіно / Твіттер Тоттенхема

Колишній хавбек Арсенала Пол Мерсон не має сумнівів щодо підсумку матчу четвертого туру АПЛ.

 

Відомий телеесксперт очікує розгромної перемоги підопічних Унаї Емері.

Почеттіно прокоментував сенсаційну поразку Тоттенхема від Ньюкасала

"Арсенал розірве Тоттенхем з рахунком 4:1. Якщо "каноніри" не злякаються і підуть вперед, вони комфортно переможуть, адже "шпори" зараз в поганій формі", – наводить слова Мерсона Sky Sports. Аналогічний матч минулого сезону закінчився перемогою Арсенала з рахунком 4:2.

Емері: У матчі з Ліверпулем були позитивні моменти

Нагадаємо, обидва лондонські гранди зазнали поразок у третьому турі – Тоттенхем поступився Ньюкаслу (0:1), а Ліверпуль не мав жодних проблем з Арсеналом (3:1).

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Теги
Англія Арсенал - Тоттенхем Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Пол Мерсон
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