Чемпіонат Англії 2021/22, 11-й тур

Арсенал – Уотфорд – 1:0

Гол: Сміт-Роу, 56

Лідс – Лестер Сіті – 1:1

Голи: Рафінья, 26 – Барнс, 26, Лукман, 67

Евертон – Тоттенхем – 0:0

Вилучення: Холгейт, 90+1 (Евертон)

Арсенал у рідних стінах приймав Уотфорд, отримавши шанс порівнятись за очками з Вест Хемом – а "молотобійці", між іншим, йшли у зоні ЛЧ. Лондонці налаштувались настільки якісно, що забили гол вже на 7-й хвилині зустрічі, але його скасували через офсайд у Сака. На 36-й господарі знову схопилися за голову: арбітр призначив пенальті, Обамеянг взявся його виконувати – і не забив! Фостер парирував постріл. На перерву "каноніри" відправились за нулів на табло.

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Цей факт неабияк тривожив фанатів Арсенала, адже підопічні Мікеля Артети, зазвичай, зменшують оберти в другому таймі. Втім, цього разу північні лондонці не стали повторювати старі помилки, продовживши тиск і таки відкривши рахунок на 56-й хвилині – це Сміт-Роу отримав відскок і пробив з лінії півкола у лівий нижній кут. 1:0! На 74-й свіжий Едегор увійшов на правий край штрафного й точно пробив під дальню стійку, однак зайвий дотик Обамеянга перед порожніми воротами не дозволив "канонірам" відсвяткувати гол – лайнсмен зафіксував офсайд.

Тим не менш, це не допомогло Уотфорду уникнути поразки. Арсенал провів ще кілька моментів і впевнено довів гру до мінімальної перемоги. Зараз у канонірів всього на три очки мене, ніж у Манчестер Сіті!

У паралельному матчі Лідс на рідному полі зустрічався з Лестером. Обидві команди перебувають у другій половині таблиці, тож їм була потрібна тільки перемога. Висока мотивація вилилась у два голи до перерви: на 26-й хвилині Рафінья точним пострілом зі стандарту вивів господарів уперед, однак вже на 28-й Барнс дальнім ударом зрівняв рахунок – 1:1! На перерву суперники відправились саме з цими цифрами на табло

На початку другого тайму Лідс і Лестер розмінялися кількома хорошими моментами, однак гравцям трішечки бракувало точності. На 67-й хвилині Лукман забив другий гол у ворота підопічних Марсело Б'єлси – втім, його не зарахували через положення поза грою. Після цього команди провели ще низку непоганих атак, у яких активніше виглядали господарі, але вирвати перемогу так нікому і не вдалося. Нічия на Елланд Роуд!

Тоттенхем продовжив знайомство з Антоніо Конте. Італійський наставник дебютував на чолі "шпор" у четвер, перестрілявши Вітесс (3:2), а тепер настала черга матчів АПЛ – лондонці приїхали на виїзд на Гудісон Парк на матч проти Евертона. В обох таймах цієї зустрічі "іриски" виглядали активнішими за гостей, але цікавих моментів за весь матч у них було дуже мало.

Найкращу нагоду відкрити рахунок мав Рішарлісон, який вийшов віч-на-віч з Льорісом на 65-й хвилині й впав у штрафному – арбітр призначив пенальті, але після втручання VAR його скасували. Тоттенхем же міг забивати перед перервою внаслідок прострілу Кейна на дальню стійку (Регілон замкнув ударом повз ворота) та перед завершенням основного часу – Ло Чельсо влучив у штангу. Наприкінці зустрічі Евертон ще й у меншості залишився, однак вирвати перемогу "шпорам" не вдалося. Нічия!

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