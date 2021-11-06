Чемпионат Англии 2021/22, 11-й тур

Челси – Бёрнли – 1:1

Голы: Хаверц, 33 – Выдра, 80

Брентфорд – Норвич – 1:2

Голы: Генри, 60 – Норманн, 6, Пукки, 29 (пен)

Кристал Пелас – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Заха, 62, Галлахер, 78

Челси начинал тур, находясь на вершине АПЛ с 5-очковым отрывом, но Сити после победы над МЮ сократил отставание. Лондонцам необходимо было восстанавливать гандикап – благо, в гости на Стемфорд Бридж приехал скромный Бёрнли. Подопечные Томаса Тухеля сразу со стартовым свисток захватили инициативу, прижав "бордовых" и позволив им провести всего 1 удар за час.

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"Аристократы" доминировали, что вылилось в гол на 33-й минуте. Его провёл Хаверц, на дальней штанге замкнувший подачу от Джеймса. После этого лондонцы провели почти полтора десятка хороших ударов, однако довести дело до второго взятия ворот им никак не удавалось. За это пришло наказание: на 80-й минуте Родригес получил подачу с глубины на левый край штрафной и в касание сбросил мяч на вратарскую линию, а Выдра замкнул – 1:1! Невероятно, но именно с этим счётом матч и закончился. Сенсация!

В параллельном матче Кристал Пелас принимал Вулверхэмптон. Лондонский коллектив доминировал, позволив провести по своим воротам всего 3 неострых удара, но открыть счёт до перерыва "орлам" не удалось. Аж на 61-й минуте Заха снял напряжение с фанатов, вырвавшись лицом к лицу с голкипером и пробив мимо него – 1:0! На 78-й же Галлахер закрыл все вопросы, обыграв двух защитников и завершив слалом точным выстрелом. 2:0! Кристал Пелас празднует вторую победу подряд.

Бренфорд в родных стенах встречался с Норвичем. "Пчелы" подходили к матчу, имея за плечами поражение в трёх турах подряд, но в поединке с "канарейками" ожидалась легкая победа – в текущем сезоне они не выиграли ни одного матча в АПЛ, потерпев 8 поражений в 10 поединках. Футбольное сообщество давно и дружно "списало" этот коллектив.

Впрочем, уже на 6-й минуте встречи гости шокировали Брентфорд эффектным проходом Норманна с точным ударом – 0:1! На 28-й минуте вышедший на замену у хозяев Гуд сфолил в собственной штрафной, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Пукки реализовал его – 0:2! Брентфорд до перерыва так ничем и не ответил, однако в начале второго тайма команда забила – впрочем, гол Мбеумо отменили из-за офсайда.

На 60-й минуте Генри сократил отставание, но на большее Брентфорда не хватило. Норвич удержал победу. Первую в сезоне и первую за 20 последних матчей в АПЛ!

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