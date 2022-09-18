Две команды, которые забивали в каждом из предыдущих сыгранных 6 туров. Арсенал стремился вернуть лидерство после субботних разгромных триумфов Манчестер Сити и Тоттенхэма. Брентфорд имел неплохие перспективы атаковать зону ЛЧ в случае победы. Александр Зинченко из-за травмы уже второй раз за последний месяц выбыл на несколько недель, поэтому не попал даже в заявку на игру. Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 14:00. На 2 минуте встречи Мартинелли разыграл классную стеночку с Джакой в штрафной, но сам же все и испортил – поскользнулся и лишь слабо проткнул мяч в руки голкиперу.

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Команда Артеты отличилась со второго своего удара в створ ворот. Сака идеально подал угловой с правого фланга, Салиба эффектно от штанги отправил снаряд за линию. Сейв Райи уже откровенно запоздал. Габриэль испытывает какие-то проблемы с ногой, но возвращается к игре после вмешательства медиков. Долго разыгрывает Арсенал комбинацию слева, Джака подает мягким парашютиком, Жезус делает все идеально. Мартинелли отобрал мяч перед штрафной, Виейра перевел направо, Сака упустил момент очень неточным ударом.

Несколько дальних ударов "канониров" и очередная неточная попытка Мбеумо – только он и пробивал у Брентфорда до перерыва. Арсенал очень солидно переигрывает соперника, который на этом же стадионе громил Манчестер Юнайтед (4:0) месяц назад, а затем еще и вынес Лидс (5:2). Брентфорд вообще за 6 туров проиграл лишь Фулхэму на выезде (2:3), но сегодня на удивление как для себя молчалив в атаке. Воздействие Томаса Партея, с которым Арсенал пропускал лишь в одном из 3 матчей сезона.

Сака протащил мяч правым полуфлангом и отдал в центр. Фабиу Виейра бахнул из-за пределов штрафной от штанги в сетку. Португалец отметил свой дебют в основе в рамках АПЛ. Мартинелли не пойми зачем завалил во время стандарта Бена Ми на дуге перед владениями Рэмсдейла. Брентфорд провел совещание из 5 футболистов. Йенсен подбросил мяч в пляжном стиле, Тони с лета дал над перекладиной. Роскошный рывок Жезуса, не менее ловкий пас Джаки в падении – Райя выручает, не позволяя бразильцу оформить дубль.

Первое интересное действие конкурента Зинченко на 67 минуте. Тирни оказался по центру в пределах штрафной и откатил под удар Сака. Снова Райя эффектно тащит из угла. На 71 минуте Брентфорд создал самый интересный момент. Баптист вывел Дармсгора разрезным пасом на вратаря, но датчанин пробил прямо в Рэмсдейла. Арбитр уже было свистел о назначении пенальти за фол против Тони, но потом взглянул на лайнсмена – офсайд. Рэмсдейл тоже на газоне.

Ethan Nwaneri (born March 2007) becomes the first 15-year-old to appear in @premierleague history:



ETHAN NWANERI – 15 years, 180 days

Harvey Elliott – 16 years, 38 days

Matthew Briggs – 16 years, 68 days

Izzy Brown – 16 years, 117 days

Aaron Lennon – 16 years, 129 days pic.twitter.com/yyvJJtxT8c — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 18, 2022

Жезус после заброса Тирни, казалось, упустил момент, но затем поборолся с двумя соперниками, вышел на вратаря, и лишь Райя в очередной раз остановил еще большее избиение. На 90+1 Артета выпускает 15-летнего Итана Нванери, устанавливающего рекорд самого молодого дебюта в АПЛ. Первый игрок 2007 года рождения, сыгравший в топ-5 чемпионатах! Арсенал возвращается на первую строчку с 18 очками, а в следующем туре в дерби принимает Тоттенхэм, который отстает лишь на 1 балл. Брентфорд опускается на 9 место.

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