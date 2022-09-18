Дві команди, які забивали в кожному з попередніх зіграних 6 турів. Арсенал прагнув повернути лідерство після суботніх розгромних тріумфів Манчестер Сіті та Тоттенхема. Брентфорд мав непогані перспективи атакувати зону ЛЧ в разі перемоги. Олександр Зінченко через травму вже вдруге за останній місяць вибув на кілька тижнів, тож не потрапив навіть до заявки на гру. Матч, як і онлайн-трансляція Брентфорд – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 14:00. На 2 хвилині зустрічі Мартінеллі розіграв класну стіночку з Джакою у штрафному, але сам же все й зіпсував – послизнувся і тільки слабко проштрикнув м'яч у руки голкіперу.

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Команда Артети відзначилася з другого свого удару в площину воріт. Сака ідеально подав кутовий з правого флангу, Саліба ефектно від стійки відправив снаряд за лінію. Сейв Райї був уже відверто запізнілий. Габріель відчуває якісь проблеми з ногою, але повертається до гри після втручання медиків. Довго розігрує Арсенал комбінацію ліворуч, Джака подає м'яким парашутиком, Жезус робить усе ідеально. Мартінеллі відібрав м'яч перед штрафним, Вієйра перевів праворуч, Сака загубив момент дуже неточним ударом.

Кілька дальніх ударів "канонірів" і чергова невлучна спроба Мбеумо – тільки він і пробивав у Брентфорда до перерви. Арсенал дуже солідно переграє суперника, який на цьому ж стадіоні громив Манчестер Юнайтед (4:0) місяць тому, а потім ще й виніс Лідс (5:2). Брентфорд взагалі за 6 турів програв лише Фулхему на виїзді (2:3), але сьогодні дивовижно як для себе мовчазний в атаці. Вплив Томаса Партея, з яким Арсенал пропускав лише в одному з 3 матчів сезону.

Сака протягнув м'яч правим напівфлангом і віддав у центр. Фабіу Вієйра бахнув з-за меж штрафного від стійки у сітку. Португалець відзначив свій дебют в основі в рамках АПЛ. Мартінеллі якогось дива завалив під час стандарту Бена Мі на дузі перед володіннями Ремсдейла. Брентфорд провів нараду з 5 футболістів. Єнсен підкинув м'яч у пляжному стилі, Тоні з льоту дав над поперечиною. Розкішний ривок Жезуса, не менш вправний пас Джаки у падінні – Райя виручає, не даючи бразильцю оформити дубль.

Перша цікава дія конкурента Зінченка на 67 хвилині. Тірні опинився по центру в межах штрафного і відкотив під удар Сака. Знову Райя ефектно витягує з кута. На 71 хвилині Брентфорд створив найцікавіший момент. Баптіст вивів Дармсгора розрізним пасом на воротаря, але данець пробив прямо в Ремсдейла. Арбітр уже було свистів про призначення пенальті за фол проти Тоні, але потім глянув на лайнсмена – офсайд. Ремсдейл теж на газоні.

Ethan Nwaneri (born March 2007) becomes the first 15-year-old to appear in @premierleague history:



ETHAN NWANERI – 15 years, 180 days

Harvey Elliott – 16 years, 38 days

Matthew Briggs – 16 years, 68 days

Izzy Brown – 16 years, 117 days

Aaron Lennon – 16 years, 129 days pic.twitter.com/yyvJJtxT8c — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 18, 2022

Жезус після закидання Тірні, здавалося, втратив момент, але потім поборовся з двома суперника, вийшов на воротаря, і лише Райя вкотре зупинив ще більше побиття. На 90+1 Артета випускає 15-річного Ітана Нванері, який встановлює рекорд наймолодшого дебюту в АПЛ. Перший гравець 2007 року народження, який зіграв у топ-5 чемпіонатах! Арсенал повертається на перший рядок з 18 очками, а в наступному турі приймає Тоттенхем, який відстає лише на 1 бал. Брентфорд опускєаться на 9 місце.

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