Лестер ужасно начал новый сезон АПЛ, проиграв шесть матчей из семи, набрав 1 очко и опустившись на дно таблицы с разницей мячей 8-16. В предыдущем туре "лисы" пропустили 5 голов от Брайтона – и на этом фоне надо было отбирать очки у Тоттенхэма в Лондоне. "Шпоры" имели свою мотивацию – в случае победы они бы догнали Сити и реабилитировались за поражение от Спортинга в ЛЧ.

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Первый тайм оказался чрезвычайно богатым на события. Заряженный Лестер пошел в атаку сразу со стартовым свистком, заработав пенальти уже на 4-й минуте. Тилеманс нанес удар с "отметки" в левый нижний угол, однако Льорис парировал! К сожалению для хозяев, VAR заметил, что Уго вышел за линию ворот до выстрела, поэтому 11-метровый приказали перебить. Тилеманс направил мяч в тот же угол, но выше – Льорис не достал. 0:1!

Счастье гостей длилось недолго. Всего через две минуты после пропущенного мяча Тоттенхэм сравнял счет вследствие подачи Кулусевски с правого фланга на дальнюю штангу. Кейн замкнул. 1:1! Это уже 20-й гол Харри в ворота Лестера за всю карьеру, из них 18 было проведено в АПЛ (больше только у Ширера).

На 22-й минуте команда Антонио Конте еще и вперед вырвалась – это Дайер пробил головой в дальний угол после навеса Перишича с углового. 2:1!

После этого игра выровнялась. Команды разменивались атаками, хотя до действительно острых моментов дело не доходило. Казалось, что на перерыв футболисты отправятся без изменений в счете, но на 41-й минуте Лестер восстановил статус-кво! Это Мэддисон пробил в левый угол, завершая прострел от Кастаня. 2:2! В компенсированное время Джеймс мог и дубль оформить, ворвавшись на правый край штрафной и нанеся мощный удар, однако Льорис спас "шпор".

Второй тайм подопечные Брендана Роджерса начинали с большими надеждами. Впрочем, всего через 46 секунд после его старта Бентанкур шокировал Лестер третьим голом. Родриго отобрал мяч у Ндиди на чужой трети поля, вошел в штрафную и выстрелил под правую стойку – 3:2!

Какого-то существенного преимущества после этого гола Тоттенхэм не получил. Интересных эпизодов в следующие 25 минут вообще было очень мало, а игра была равной. Лестер почти ничем не уступал лондонцам – впрочем, на 73-й минуте гости таки пропустили еще один гол. Его провел Сон, который принял передачу на ход и выстрелил метров с 20-ти в правую девятку правой ногой. 4:2! Кореец наконец открыл счет своим голам в АПЛ в этом сезоне.

После третьего пропущенного "лисы" несколько растерялись. Тоттенхэм же провел несколько классных атак и, наконец, добил Лестер на 84-й минуте. Снова отличился Сон – нападающий принял пас от Кейна и из-за пределов штрафной эффектно закрутил мяч под дальнюю штангу (теперь уже с левой ноги). На 86-й он забил и в третий раз, завершив контратаку 3-в-2 ударом в ближний угол. 6:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 17 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице и уступая Манчестер Сити только по разнице голов. Лестер с одним зачетным баллом остается на двадцатой строчке.

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