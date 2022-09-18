Украинский легионер Арсенала Александр Зинченко оказался вне заявки "канониров" на выездной матч 8-го тура АПЛ против Брентфорда.

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25-летний футболист получил травму икроножной мышцы на тренировке и выбыл на 2 недели. По этой причине он не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах. Однако главный тренер Арсенала на предматчевой пресс-конференции неоднозначно ответил на вопросы журналистов о травме Александра, оставив надежду на появление украинца на поле.

Как следствие, место на левом фланге обороны лондонцев будет за Кираном Тирни. На скамейке для запасных появился 15-летний Итан Нванери.

Напомним, поединок между Брентфордом и Арсеналом стартует в 14:00. После 7-ми туров подопечные Артеты идут третьими и в случае успеха вернутся на вершину турнирной таблицы АПЛ.

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