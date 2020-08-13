Арсенал рассматривает обмен игроками с Ювентусом

"Канониры" рассматривают вариант обмена форварда Александра Ляказетта на вингера туринцев Дугласа Косту, информирует Football-italia со ссылкой на The Athletic.

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Арсенал готов продать Ляказетта за сумму около 35 млн фунтов, но игрок на другую позицию также мог бы заинтересовать Артету. Дуглас Коста не слишком вписывается в планы Пирло, поэтому уход экс-звезды Шахтера из Ювентуса выглядит вполне реальным. Француз и бразилец имеют примерно одинаковую цену на рынке, что упрощает возможные переговоры между клубами.

В сезоне 2019/20 Ляказетт провел 39 матчей, в которых отметился 12 голами и 7 ассистами. Статистика Дугласа Косты – 3+7 в 29 матчах.

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