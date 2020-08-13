Арсенал розглядає обмін гравцями з Ювентусом

"Каноніри" розглядають варіант обміну форварда Александра Ляказетта на вінгера туринців Дугласа Косту, інформує Football-italia з посиланням на The Athletic.

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Арсенал готовий продати Ляказетта за суму близько 35 млн фунтів, але гравець на іншу позицію також міг би зацікавити Артету. Дуглас Коста не надто вписується в плани Пірло, тому відхід екс-зірки Шахтаря з Ювентуса виглядає цілком реальним. Француз та бразилець мають приблизно однакову ціну ну ринку, що спрощує можливі переговори між клубами.

У сезоні 2019/20 Ляказетт провів 39 матчів, в яких відзначився 12 голами та 7 асистами. Статистика Дугласа Кости – 3+7 у 29 матчах.

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