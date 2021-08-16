Гранит Джака согласовал новый контракт с Арсеналом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Соглашение между швейцарцем и "канонирами" рассчитано до лета 2025-го. Гранит получил улучшенные финансовые условия. Полузащитником активно интересовалась Рома, но переговоры сорвались.

Джака выступает за Арсенал с 2016-го и с недавних пор является капитаном комнады. Лондонцы приобрели игрока у Боруссии М за 45 млн евро.

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